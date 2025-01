Atalanta, l'Ipswich Town spinge per Godfrey: contatti in corso

4 minuti fa



Un investimento importante in estate, qualche intoppo nella preparazione atletica e uno scarso minutaggio in questi primi sei mesi a Bergamo: questa è l’evoluzione di Ben Godfrey nel suo percorso all’Atalanta. Arrivato nell’ultimo mercato estivo per 10 milioni di euro dall’Everton – con un contratto firmato sino al 30 giugno 2029 – il difensore inglese di origine giamaicana ha collezionato solamente cinque presenze con Gasperini, fra tutte le competizioni, per un totale complessivo di 93’.



Normale come, dunque, possano cominciare a evolversi gli scenari di mercato nei suoi confronti. Secondo quanto viene riportato da Fabrizio Romano, l'Ipswich Town è in trattativa per ingaggiare Ben Godfrey in prestito dall'Atalanta: sono in corso i contatti per il difensore centrale, disponibile a essere ceduto sul mercato già nel corso di questa sessione invernale.