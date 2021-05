Un altro allenatore italiano in arrivo all'Esteghlal dopo Andrea Stramaccioni: si tratta di Angelo Alessio. L'ex vice di Antonio Conte ai tempi di Juventus e Chelsea, 56 anni, è reduce da un'esperienza in Scozia sulla panchina del Kilmarnock.



L'annuncio è stato dato dal direttore generale del club iraniano, Ahmad Madadi: "Angelo Alessio inizierà presto il suo lavoro come assistente tecnico del nostro allenatore Farhad Majidi".

In Iran c'è una nuova regola che vieta l'assunzione di tecnici stranieri, quindi Alessio non potrà andare in panchina durante le partite, ma le seguirà dalla tribuna e parteciperà agli allenamenti della prima squadra.