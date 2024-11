Israele-Belgio: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Israele-Belgio

Data: domenica 17 novembre 2024

domenica 17 novembre 2024 Orario: 20:45

20:45 Canale TV: -

Streaming: Uefa.tv

Dopo la sconfitta contro l’Italia. Alle 20:45 alla nazionale di Domenico Tedesco, che ha 4 punti, basterà anche perdere con non più di due gol di scarto (all’andata vinse 3-1) per assicurarsi il terzo posto e giocarsi lo spareggio con la seconda della Lega B. Israele, invece, dovrà cercare l’impresa per non retrocedere in Lega B dopo lo 0-0 con la Francia, che rimane anche l’unico punto fatto nel girone.ISRAELE-BELGIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Da. Peretz; Shlomo, Goldberg, Nachmias; Abada, Abu Fani, Jaber, Jehezkel; Solomon, Gloukh; Turgeman.SimonCasteels; Castagne, Faes, Debast, Al Dakhil; Vermeeren, Engels; Bakayoko, Trossard, Lukebakio; Openda.TedescoIsraele dovrebbe confermare la stessa formazione che ha pareggiato contro la Francia, con l’unico dubbio che riguarda l’impiego di Dor Peretz dal primo minuto.Nel Belgio, con Lukaku che, insieme a De Cuyper, Lavia, Theate e Onana, lascerà il ritiro del Belgio per tornare a Napoli ( CLICCA QUI ), spazio a Openda prima punta, assistito da Lukebakio e Trossard. In mezzo dovrebbe esserci ancora Engels.

Israele-Belgio non sarà visibile in tv in Italia: nessuna emittente ha acquisito i diritti di trasmissione per i match di Nations League (a esclusione di quelli dell'Italia, in onda su Rai 1). Lo streaming sarà comunque disponibile sull'app e sul sito di UEFA.tv: basterà registrarsi in modo del tutto gratuito per avviare la visione della partita, commentata in lingua inglese