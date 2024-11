Dal Belgio: Lukaku ha un patto con Tedesco, lascia il ritiro e rientra prima a Napoli

AFP via Getty Images

è tornato ad indossare la maglia della nazionale deldopo l'eliminazione ad Euro 2024 ad opera della Francia in estate. Mesi complicati, per Big Rom, che è stato protagonista di una lunga trattativa tra Napoli e Chelsea prima del ritorno in Italia agli ordini di Antonio Conte. Non avendo svolto gran parte della preparazione, è rimasto a Castel Volturno nelle pause di settembre e ottobre per presentarsi nelle migliori condizioni possibili al match con l'Italia di un paio di giorni fa.Risultati? Non eccellenti, dato che. Ma adesso l'eliminazione in Nations League è alle spalle, e, dato che tenere a distanza di sicurezza Israele nell'ultima partita sul campo neutro di Budapest dovrebbe essere una formalità,

I colleghi belgi di LN24 fanno sapere che, al momento della convocazione,. E ricominciare a lavorare alla ricerca della continuità realizzativa che gli manca, avendo messo a segno "solo" 4 gol in stagione fin qui, in buona sostanza due al mese con un novembre ancora a secco.