Italia, verso l'Albania: stop Fagioli, Barella a parte e Frattesi non fa la partitella

AFP via Getty Images

E' iniziata la spedizione europea dell'. Ieri, lunedì 10 giugno, gli Azzurri disono approdati in Germania, accolti da circa 300 tifosi all'esterno dell'hotel in cui soggiornerà la squadra.Euro 2024 prenderà il via venerdì 14 giugno con la partita inaugurale tra i tedeschi padroni di casa e la Scozia, ma per la nostra Nazionale l'avventura comincerà un giorno più tardi, sabato 15 giugno alle 21, con la prima sfida della fase a gironi contro l'al Signal Iduna Park di. L'Italia è stata inserita nel gruppo B con Albania, Spagna e Croazia.

Archiviate le ultime amichevoli contro Turchia e Bosnia e a quattro giorni dall'esordio agli Europei, per il commissario tecnico arrivano novità dall'infermeria.- La prima, non positiva, è lo stop di. Il centrocampista classe 2001 di proprietà della Juventus, in campo per mezz'ora contro la Turchia e per oltre un'ora contro la Bosnia, ha svolto. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno verso la sfida di sabato.

- Non torna in gruppo neanche. Il centrocampista dell'Inter aveva saltato le due amichevoli dell'Italia per un affaticamento muscolare: ancoraper il classe 1997, si lavora per recuperarlo in vista dell'Albania.- Il primo allenamento allo stadio di Iserlohn ha portato poi una terza notizia allarmante. Come riporta La Gazzetta dello Sport,ha iniziato la seduta svolgendo il riscaldamento con i compagni tra corse sul lungo e scatti sul breve, poi si è avvicinato a Spalletti con cui ha parlato per qualche secondo. La squadra si è poi trasferita nell'altra metà campo per svolgere esercizi con il pallone, Frattesi non era più con i compagni ed è rientrato negli spogliatoi. Ancora non è noto se si tratti di un problema fisico per il centrocampista dell'Inter, sarebbe un problema visto lo stato di forma del ragazzo.