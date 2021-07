Leonardo Bonucci, difensore dell'Italia e della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai 1 dopo l'Europeo vinto: "Oggi abbiamo solo cercato di regalare il sogno ai nostri tifosi, che ci volevano fermare e avevano trovato il pullman chiuso. Con tanta gente in giro la soluzione migliore era regalargli questi momenti. Merito di tutti, dal primo all'ultimo italiano".



Quel gol...

"Ero al momento giusto nel posto giusto, sono stato fortunato. Ci mancava quel centimetro ma da lì ci abbiamo creduto fino a portarla a casa. La dedica va a chi ci ha lasciati in questo anno e mezzo. Tra tanti campioni, come fatto per Astori, voglio fare una dedica speciale a Paolo Rossi, un grande uomo. La coppa è per lui e gli italiani che hanno sofferto".



Perché si è sfogato con gli inglesi?

"Hanno fischiato l'inno, pensavano di averla portata a casa. Questo, a me e al vecchietto là (Chiellini, ndr) non ha fatto altro che far crescere la cattiveria. Soddisfazione personale per me e Giorgio, che non sempre siamo stati elogiati quanto meritavamo".