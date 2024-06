AFP via Getty Images

Italia, Calafiori: "Cerco di giocare come faccio con il Bologna, ma le responsabilità sono diverse"

un' ora fa



La prima dell'Italia a Euro 2024, resa dolce dalla vittoria contro l'Albania, è stata anche la prima ufficiale di Riccardo Calafiori. Dopo una prova accorta e assolutamente soddisfacente, il giovane difensore del Bologna ha parlato ai microfoni di Sky, esplorando le emozioni del suo debutto europeo. Queste le sue dichiarazioni:



GOL DI SVANTAGGIO - "Non è stato facile partire con quel gol di svantaggio. Cerco di giocare come gioco nel club, le responsabilità sono diverse ovviamente ma cerco di non pensarci".



EMOZIONI - "Le emozioni sono tante. Il segreto è un po' quello, di non pensare al resto e prendere solo le sensazioni positive, i miei familiari in tribuna o gli amici davanti alla tv. Penso di aver fatto bene".