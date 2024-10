AFP via Getty Images

Italia, Cambiaso: "Credevo di essere in fuorigioco. Meritavamo più del pari per l'atteggiamento"

11 minuti fa



Andrea Cambiaso, esterno della Juventus che ha aperto le marcature dopo 60'' in Italia-Belgio di Nations League, ha parlato alla Rai:



"Peccato, avevamo fatto 40 minuti alla grande, 11 contro 11 sarebbe finita diversamente. Abbiamo fatto tante cose belle, lì per lì credevo di essere in fuorigioco sul gol, tutto davvero bello. Anche in dieci abbiamo giocato bene, meritavamo qualcosa di più per l'atteggiamento, ma va bene così".