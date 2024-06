AFP/Getty Images

Italia, Capello contro Spalletti: "Ha fatto un grande errore"

22 minuti fa



L'Italia, si sa, è un paese di quasi 60 milioni di allenatori, ancor di più quando gioca la Nazionale ed esce malamente dagli Europei. Chi poi lo è per davvero un allenatore non può esimersi dal commentare un'eliminazione come quella degli azzurri contro la Svizzera. È il caso di Fabio Capello, oggi opinionista a Sky Sport, che ha analizzato così l'operato del ct Luciano Spalletti, non lesinandogli critiche.



L'ANALISI - “A livello tattico abbiamo cambiato ma senza vedere niente. Ho visto una squadra sparpagliata per il campo. Spalletti aveva delle idee e pensava di giocare in un certo modo ma ha sopravvalutato la rosa in cui mancavano qualità e dinamismo. Tatticamente le abbiamo provate tutte ma non abbiamo visto niente. Andavano solo a comprimere degli spazi e basta. Non c’è la qualità. La squadra ha commesso troppi errori tattici, Fagioli stava lì come un pesce fuor d'acqua. Perché i giocatori non cambiavano mai il campo? Perché evidentemente non vedevano il gioco e quindi si limitavano al passaggio a sei, sette metri. Quando lasciamo il gioco ad una squadra che aggredisce e riparte come oggi e tu non recuperi, ma dove vuoi andare? La qualità non c'è perché non stiamo neanche bene fisicamente. Questa sera abbiamo giocato contro una squadra che ti aggredisce e riparte. Recuperavamo palla qualche volta ma non riuscivamo a fare tre passaggi. Ho avuto l'impressione che non ci fosse ordine. Se andiamo avanti nelle coppe europee è perché siamo aiutati da giocatori stranieri. Non è possibile che nel secondo tempo stavamo ancora cercando di entrare centralmente contro una squadra che si difendeva in cinque e senza però riuscire ad aprire il gioco", ha detto.