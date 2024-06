Italia, Chiesa rassicura: "Botta alla schiena, ma sto bene. Dovevamo chiudere prima la partita"

AFP via Getty Images

, nel post partita, ha commentato così la vittoria dell’Italia contro l’Albania, all’esordio in questi Europei, rassicurando sulle sue condizioni fisiche: “Il mister vuole tenere il nostro gioco alto e dobbiamo migliorare ma come inizio ci siamo. Adesso abbiamo la spagna che è una signora squadra. La partenza è stata shock ma positivo è stato il finale. Abbiamo fatto quello che proviamo in allenamento, dobbiamo essere però più cinici davanti al portiere. In questi grandi tornei ti può andare male, il risultato ci sta stretto.Il mister mi aveva chiesto disponibilità di giocare a destra e lo scorso Europeo ho sempre giocato lì. Mi trovo bene in quella posizione”.

"Oggi la dovevamo chiudere, in campo europeo può succedere di tutto. Abbiamo tenuto tanto palla potevamo andare più in verticale. Sono andato ma se il compagno non mi sceglie non c’è problema. Il mister vuole tenere palla. Un buon inizio, possiamo fare grandi prestazioni".Alla Rai, Chiesa ha poi aggiunto: "Siamo partiti come la finale scorsa con l'Inghilterra, ma come contro di loro abbiamo dominato con il gioco. ll gol ci ha dato una scossa. Il mister vuole tenere il nostro gioco alto e dobbiamo migliorare ma come inizio ci siamo".