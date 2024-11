Italia, Dimarco: "Non possiamo prendere tutti questi gol sui calci piazzati"

AFP via Getty Images

L'perde 3-1 contro la Francia a San Siro e dice addio al primo posto nel gruppo 2 di Lega di UEFA Nations League. Gli Azzurri accedono così ai quarti di finale da secondi.Non è bastato l'ennesimo assist diper il gol del momentaneo 1-2 di Andrea Cambiaso e al termine della gara l'esterno dell'Inter è intervenuto alla Rai: "La sconfitta non deve demoralizzarci? No, assolutamente. Abbiamo giocato un'ottima partita, abbiamo creato tanto. Però una sconfitta è una sconfitta. Abbiamo perso contro una nazionale forte, che ha sempre dimostrato di essere ad alti livelli. Impareremo da questa sconfitta".

- "Sono troppi. I primi 30 minuti ci siamo allungati un po', ci trovavamo impreparati. Subito dopo il gol ci siamo parlati, siamo andati a prenderli bene e da inizio secondo tempo penso che non ci sia stata partita. E' un peccato aver preso il terzo gol di Rabiot, perché sono dettagli che fanno la differenza e ci hanno spezzato un po' le gambe".- "Perché questo problema sui piazzati? Non lo so. Ci sono cose che dobbiamo sicuramente migliorare, una squadra come la nostra non può prendere tutti questi gol su palle inattive".

- "I loro tre centrocampisti sono stati a uomo sui nostri tre centrocampisti e a volte non trovavamo l'imbucata giusta. Inoltre non siamo stati troppo puliti tecnicamente. E' un peccato".- "Loro sono una squadra forte, noi dopo l'Europeo abbiamo iniziato a costruire un nuovo percorso. Il gruppo è sano, tanti nuovi ragazzi sono entrati in Nazionale e questo è un bene: credo il bilancio sia positivo dall'inizio della Nations League, dobbiamo continuare così e imparare da questa sconfitta".