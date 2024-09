Italia, Donnarumma: "Spalletti oggi è molto più tranquillo e sereno. Felice che si riparta da lui, Mbappé e Parigi..."

Getty Images

Con Luciano Spalletti, parla anche il capitano e "padrone di casa" Gianluigi, in conferenza stampa alla vigilia di. Il portiere delha parlato dalla sala stampa del Parco dei Principi."Abbiamo iniziato un percorso nuovo, siamo carichi e vogliosi di ricominciare. Bisogna guardare avanti ma sempre tenendo conto degli errori commessi in Germania. Vedo la squadra con le motivazioni giuste. Ci sono insomma i presupposti per fare una grande partita. Ci siamo sentiti prima di partire per Coverciano, sarà stimolante affrontarli, ci aspetta una sfida difficile contro avversari forti e imprevedibili, però conoscendoli un po' qualcosa potrò 'rubare'....Puntiamo a fare il massimo. Anche noi abbiamo giocatori che possono fare la differenza, io sono pronto a fare la mia parte. Manca uno come Barella, comunque ci sono tanti altri giocatori abituati a certi palcoscenici avendo fatto finali di Champions, Europa League e Conference. Bisogna aiutare i giovani e cercare di creare un gruppo importante, intanto si vede che è unito, si diverte e ha voglia di ritrovarsi per ripartire con vista sul Mondiale''.

"L'ho salutato come ho salutato altri miei compagni di squadra. Abbiamo un ottimo rapporto, siamo amici, ma domani saremo rivali. Loro hanno giocatori, forti, imprevedibili e ci sarà da lavorare""Mi aspetto una grande accoglienza come in tutte le parti del mondo in cui andiamo. Gli italiano si fanno sentire, noi cercheremo di regalargli una gioia. Spero saranno in tanti e di renderli orgogliosi""Penso sia un grande portieri, ha fatto bene sia con la Francia che col Milan. Non l'ho sentito, ma domani lo saluterò e gli farò i complimenti"

"Sono molto contento, penso che la squadra abbia dato una risposta importante dopo l'Europeo. Vedo ragazzi molto affiatati, stiamo bene insieme e ci divertiamo C'è un'atmosfera diversa e questo mi piace""E' un giocatore molto forte, penso che quest'anno abbia fatto uno step in più. E' difficile aiutare i miei compagni perché lui è imprevedibile però visto che lo conosco molto bene qualcosina possiamo rubargli. Ci sono anche Mbappé e gli altri, dobbiamo essere bravi. Sarà difficile per i nostri difensori, ma sono pronti"

"Lo vedo molto motivato, ci siamo sentiti prima del raduno. E' molto più tranquillo, sereno. Abbiamo passato un'estate brutta, ne abbiamo parlato e questo ci dispiace. Ci sono giocatori nuovi, che possono aiutarci e crescere. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo e siamo contenti di continuare con Spalletti, che è un allenatore che ci fa crescere e ci dà una mano. Prepara molto bene le partite e lo dimostrano gli anni precedenti. Siamo contenti di riprendere, sicuramente è cambiata un po' di gestione. Noi dobbiamo dare tutto perché vestire la maglia azzurra è unico. Tanti ragazzi vorrebbero essere qui e abbiamo il dovere di onorare la maglia"

"Fare il capitano della Nazionale è motivo di orgoglio. Tutti da bambini aspirano a giocare con l'Italia. Sento un senso di responsabilità molto forte, mi piacciono questo tipo di sfide, io cerco di fare sempre il massimo, di godermela e di aiutare gli altri. Al Psg abbiamo Marquinhos che ha fatto la storia del club. Il capitano è una figura, ma ci sono tanti leader. Marquinhos lo è più di tutti e sono contento di averlo come capitano""Hanno giocatori molto forti, di qualità come li abbiamo noi. Hanno un po' di esperienza in più, ma si gioca in 11 contro 11. Non penso ci sarà una favorita, sarà una partita difficile. Hanno molti velocisti, dobbiamo stare attenti. Bisogna lavorare e mettere in campo quello che abbiamo preparato. Sarà una bella partita"

"Ha dato tanto al club e alla città, penso che ci sarà una grande accoglienza per lui come per tutti gli altri giocatori della Francia. Non ci sarà nessun tipo di problema, è giusto che ogni giocatore prende le sue decisioni, ma finché è stato qui ha dato il massimo"Che partita sarà?"Penso che non ci sia partita migliore di questa. Non siamo quelli visti nell'Europeo, quindi sono contento di affrontare una grande squadra come la Francia. E' iniziato un nuovo ciclo, siamo tutti motivati, c'è allegria nel gruppo e dobbiamo continuare così. Ho visto senso di appartenenza e voglia di dimostrare chi siamo"