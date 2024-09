Spalletti: "I ragazzi mi hanno ridato il sorriso dopo l'Europeo. Messaggio ai tifosi? Abbiamo parlato troppo..."

In Casa Italia è vigilia della supersfida contro la Francia, primo appuntamento della nuova edizione di Nations League. A prendere la parola, prima di partire alla volta di Parigi, è stato il ct della Nazionale. "Non ci possiamo permettere di sottovalutare niente, soprattutto dopo la brutta figura che abbiamo fatto. C’erano e ci sono da cambiare alcune cose, va rimessa a posto questa fiducia verso noi stessi e che va fatta vedere anche ai tifosi perché possano avere fiducia nei nostri confronti".Spalletti ha proseguito la presentazione della gara di domani parlando delle possibili scelte: "Nelle coppie della formazione vedo poca differenza tra chi giocherà e chi lascerò fuori. La Francia ha calciatori di livello altissimo.per capire le fasi di gioco, perché loro ce l’hanno nelle loro qualità questo farti credere che comandi la partita e quando riconquistano palla vanno poi a sfruttare queste corse profonde dietro la linea difensiva in campo aperto che sono difficili da marcare".Infine il ct della Nazionale ha rivolto un pensiero ai tifosi azzurri, ancora scottati dalla deludente performance all’ultimo Europeo: "".