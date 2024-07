Italia, Gravina vuole Marotta e Giuntoli nel "pool dei 4 saggi": obiettivo rilanciare la Nazionale

sta lasciando pesanti strascichi, soprattutto politici in quello che è e sarà il post evento, la gestione della delusione e, soprattutto,che nella conferenza stampa di ieri sono state, per bocca del presidente della Figc, redistribuite su tutto l'impianto federale, leghe e campionati compresi. Una frecciata diretta a cui però ha fatto seguitoperché per uscire da questa risacca, in cui a posteriori anche la vittoria degli Europei 2021 è stata rivalutata come un semplice lampo nel deserto, servirà l'aiuto di tutti.

non solo a livello politico, ma anche operativo in vista delle elezioni di marzo e delle già citate e argomento di scontro diretto, riforme federali. In questo senso sta cercando di ampliare e(che è già esistente ma mai operativa)ovvero di dirigenti capaci e già ai vertici e che possano portare ad un nuovo percorso di condivisione.E i nomi sono già noti, come riportato da Repubblica e dal Corriere dello Sport. Si tratta del presidente e amministratore delegato dell'Inter, del direttore sportivo della Juventus, del ds del Bolognae del direttore generale dell'Atalanta, nonché consigliere eletto della Lega Serie A,. Molti di loro sono stati spesso in queste ultime settimane a contatto con il gruppo. Marotta è stato addirittura presente in Germania per tutte le partite degli azzurri in quanto consigliere anche della Figc. Sarà con loro che Gravina proverà a ricostruire un rapporto strappato e lacerato da tempo. Sarà con loro che si proverà a ricostruire, ancora una volta, dopo un sonoro fallimento.