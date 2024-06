Getty images

ha deciso di tagliare dalla lista dei convocati per gli Europei in Germania il portiere Ivandella Lazio, il centrocampista Samueledel Torino e l'attaccante Riccardodel Bologna.- Quest'ultimo ha giocato dall'inizio l'martedì sera allo Stadio Renato Dall'Ara, dove gli Azzurri sono scesi in campo con un: Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (84' Calafiori); Cristante, Jorginho (62' Fagioli); Orsolini (46' Cambiaso), Pellegrini (68' Frattesi), Chiesa (46' Zaccagni); Retegui (68' Raspadori).

nel primo tempo (Provedel, Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Folorounsho, Darmian; Scamacca, Raspadori)nella ripresa: Provedel; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Ricci, Frattesi, El Shaarawy; Folorounsho, Raspadori; Scamacca.prima dell'esordio di sabato 15 giugno con l'Albania a Dortmund. A Empoli arriva la, sconfitta 3-0 dall'Inghilterra lunedì a Newcaste, dove è rimasto in panchina Edin

: 4-3-3 o 4-2-3-1. I sistemi di gioco preferiti da Spalletti, il quale però ha già dimostrato di anteporre le caratteristiche dei suoi calciatori alle proprie idee tattiche. Anche perché questa Nazionale è povera di esterni d'attacco in grado di fare la differenza, quindi tutto ciò fa presupporre che il modulo base di partenza preveda la difesa a tre.è il capitano e il titolare indiscusso in porta, Vicario il secondo. In difesa gli interistiagisconocon Gatti, Mancini e Calafiori come alternative. Sulle fascepartono favoriti Bellanova, Cambiaso ed El Shaarawy.

- Condizioni fisiche permettendo,. Può giocare da mezz'ala cone un regista davanti alla difesa:da più qualità epiù quantità, conpossibile mossa a sorpresa. OppureDove parte in svantaggio l'outsider Folorunsho, che eventualmente potrebbe trovare spazio in determinate occasioni a gara in corso., con l'atalantino punta centrale e lo juventino arretrato al fianco di, con Raspadori ed El Shaarawy possibili alternative.è il vice Scamacca come centravanti, un ruolo che all'occorrenza può fare anche