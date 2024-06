Italia, entusiasmo all'allenamento post-Albania: a segno Retegui e Fagioli nel test contro i ragazzi del Borussia

Il giorno dopo l’esordio agli Europei, con vittoria in rimonta sull’Albania,Le buone sensazioni destate soprattutto dalla reazione degli Azzurri allo svantaggio dopo nemmeno 30 secondi e dalla prestazione offerta sul piano del gioco, in particolare nel primo tempo, hanno trovato immediata risposta da parte dei tifosi. Dopo aver spinto la Nazionale sulle tribune di Dortmund, oggi presso il quartier generale di Iserlohn è andata in scenae non solo per i canonici 15' accordati dalla Uefa.Per i calciatori partiti titolari e maggiormente impiegati oggi il lavoro è stato all’insegno dello scarico in palestra, mentredall’edema osseo e dal leggero affaticamente muscolare accusati nei giorni scorsi e che gli hanno impedito di figurare nella lista dei convocati per il primo impegno ad Euro 2024. Lo juventino tornerà a disposizione per il match di giovedì 21, a Gelsenkirchen, contro la Spagna.Nel primo tempo Spalletti ha schierato un 4-2-3-1 con Meret tra i pali, Darmian, Mancini, Buongiorno e Cambiaso in difesa; Cristante e Fagioli a centrocampo; El Shaarawy, Raspadori e Zaccagni dietro l'unica punta Retegui. Nella ripresa Bellanova, Gatti e Folorunsho, inizialmente utilizzati come rinforzi per la squadra dei giovani tedeschi, hanno sostituito Darmian, Buongiorno e Raspadori.Al termine della seduta odierna,che sono arrivati nelle scorse ore in Germania. Poi il ritorno nel quartier generale azzurro per cominciare, da domani, a preparare il grande appuntamento contro Morata e compagni, che potrebbe regalarci aritmeticamente il passaggio agli ottavi di finale anche in caso di parità.