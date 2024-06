Buffon: "La forza di questa Italia è il gioco. Donnarumma, parata fondamentale"

Oltre al presidente ed amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, a Casa Azzurri a Iserlohn questa mattina ha preso la parola pure. Il capo delegazione della Nazionale è tornato a commentare la vittoria contro l’Albania che ha aperto nella maniera migliore i nostri Europei., con un inizio choc che poteva destabilizzare anche un certo tipo di convinzione abbiamo proseguito a giocare a macinare gioco, come ha detto il mister la nostra forza è quella di aggrappaci al gioco, abbiamo meritato ampiamente la vittoria.", ha dichiarato Buffon. Che è poi tornato su un aspetto sollevato dallo stesso Spalletti nel post-partita, ossia la difficoltà nel concretizzare la mole di gioco prodotta: "C'è il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, dipende come lo vuoi vedere: ieri bisogna porre l'attenzione sullo svantaggio e sulla serenità su cui siamo riusciti a rimediare, questo è stato il segnale più forte da prendere, poi"., che nel finale ha salvato la vittoria con un intervento determinante sull’albanese Manaj: "Ne ha già fatte, anche di più difficili,, il momento non lasciava più spazio a delle repliche nostre".