Italia-Francia, Deschamps: "Sappiamo cosa fare, ci saranno cambi. Thuram ha qualità, seguiamo Kalulu. Pogba..."

Vigilia die tempo di conferenze stampa. Dopo Luciano Spalletti e Gianluigi Donnarumma è, commissario tecnico dei ‘Bleus’, a intervenire nella sala stampa del ‘Meazza’ a San Siro. Il CT ha presentato il match valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Nations League, che mette in palio il primo posto del Gruppo 2 della Lega A: “Italia-Francia? Vi assicuro che da giocatore era una partita speciale. Mi fa sempre piacere tornare in Italia, sto bene dove sono, sia da allenatore che da giocatore ho passato tanti anni in Italia e sono stati anni bellissimo”."È frustrante non segnare dopo una partita del genere, dopo aver creato così tanto, ma ci era già successo. Non abbiamo segnato, ma abbiamo avuto tante occasioni per farlo"."Tanti giocatori escono da settimane in cui giocano tre partite, c'è stanchezza sia fisica che mentale. La motivazione comunque c'è sempre, poi a volte si fa fatica"."Siamo secondi nel ranking Fifa, abbiamo fatto una Nations League con tanti giocatori giovani e con meno esperienza, è normale che ciò vada a discapito del risultato, ma siamo sempre vivi, siamo arrivati in semifinale all'Europeo. L'Italia e la Francia si sono qualificate, loro al momento sono in prima posizione, sappiamo quello che dobbiamo fare. Domani ci saranno cambiamenti perché ho bisogno di vedere i giocatori"."È stato già convocato con noi, a centrocampo ci sono tanti giocatori. Quest'anno ha iniziato la stagione gradualmente, ora ha un ruolo più importante, fa parte di quei giocatori giovani che hanno qualità. Gli auguro quello che sta facendo adesso e di mantenerlo nel tempo"."Ha fatto molto bene l'anno dello Scudetto del Milan, ha avuto problemi fisici, ora ha ripreso meglio. Lo seguiamo, come tutti i giocatori, c'è anche una concorrenza importante in difesa"."Ho visto che ha trovato l'accordo con la Juventus, non so cosa sceglierà di fare, si sta preparando a livello individuale".