Getty Images

Italia, gli auguri di Ventura a Spalletti: "L'ho allenato, un grande in bocca al lupo"

un' ora fa



L’ex ct azzurro Gian Piero Ventura, a margine di un evento organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro, ha parlato della Nazionale in vista degli Europei 2024. Queste le sue parole.



AUGURI - “Alla Nazionale si può dare fiducia a prescindere. Ho allenato Spalletti e gli faccio un grande in bocca al lupo Se è arrivato in Nazionale al momento giusto? Sì. È arrivato dopo uno scudetto straordinario. I risultati determinano nel calcio”, Con Ventura come ct, l'Italia fu eliminata dalla Svezia nello spareggio per entrare al Mondiale di Russia 2018.