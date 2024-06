Italia: i bookie vedono la vittoria di Spalletti contro la Turchia di Montella, sfida Chiesa-Calhanoglu nelle quote per il gol

Il countdown per l'esordio dellscorre. Se per l'esordio azzurro in Germania toccherà aspettare ancora una decina di giorni, per vedere la Nazionale in campo l'appuntamento è già fissato a domani. Allo stadio Dall'Ara di Bologna andrà infatti in scena l'amichevole contro la Turchia, impegnata nel gruppo F. Secondo gli analisti prevale il segno «1», quotato fra 1,57 e 1,60 contro il «2» a 5,75 e il pareggio a 3,80. L'Over, a 1,71, è in vantaggio sull'Under a 2,08. Fra i risultati esatti, in pole 1-0 e 1-1 a 7,50, seguiti da 2-0 e 2-1 a 8 volte la posta. Il colpo esterno turco, per 0-1 o 1-2, è invece offerto a 15.

MARCATORI – Secondo gli esperti, c'è Federico Chiesa in pole tra i possibili marcatori, offerto a 2,75 davanti a Mateo Retegui, per cui una rete paga 3 volte la posta. Montella si affida invece alla punta Semih Kilicsoy, a 5,50 in lavagna, e alla stella dell'Inter Hakan Calhanoglu, proposto a 6.