Italia, i convocati di Spalletti: prima per Di Gregorio e Gabbia, ci sono anche Maldini e Pisilli

L'si prepara ad accogliere volti nuovi:arrivano alla Nazionale, ma non sono gli unici.E' stata diramata la lista deii del commissario tecnicoin vista dei prossimi due impegni dicontro il(10 ottobre, a Roma) e(14 ottobre, a Udine). Il portiere della Juventus e il difensore del Milan ottengono la loro prima chiamata in azzurro, ma non sono i soli debuttanti in questo giro di convocazioni: anchedella Roma vestirà la maglia dell'Italia e con lui(Monza), a oltre 22 anni di distanza dall'ultima presenza di papà Paolo e 61 dopo nonno Cesare.

: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham);: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);





La lista dei 23 convocati del Ct Luciano #Spalletti per i due impegni in Nations League contro Belgio e Israele #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/FMbp5Ie91e — Nazionale Italiana (@Azzurri) October 4, 2024

: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).- Dopo i successi in trasferta contro i vicecampioni del mondo della Francia e Israele, la Nazionale riprende il cammino in Nations League con le prime due gare casalinghe della stagione: giovedì 10 ottobre (ore 20.45, diretta su Rai 1) allo Stadio Olimpico di Roma affronterà il Belgio, mentre lunedì 14 ottobre (ore 20.45, diretta su Rai 1) lo Stadio ‘Friuli’ di Udine farà da cornice al secondo confronto con Israele. L’obiettivo è confermarsi in testa alla classifica e ipotecare con altre due vittorie la qualificazione ai quarti di finale.

Il Ct Luciano Spalletti ha convocato 23 calciatori, quattro alla prima chiamata in Nazionale: il portiere della Juventus Michele Di Gregorio, il difensore del Milan Matteo Gabbia, il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli e l’attaccante del Monza Daniel Maldini. A oltre 22 anni di distanza dall’ultima presenza di papà Paolo (18 giugno 2022) e 61 anni dopo nonno Cesare, un Maldini torna quindi a indossare la maglia azzurra.La Nazionale si radunerà domenica a Coverciano e nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre si trasferirà a Roma per rientrare nella notte di giovedì al Centro Tecnico Federale. Domenica il trasferimento a Udine, alla vigilia della gara con Israele. Per Spalletti, un viaggio al contrario rispetto a quello fatto nel 2005, quando si trasferì dall’Udinese alla Roma, due esperienze intense nella sua carriera da allenatore.

. Giovedì 10 ottobre andrà in scena il 25° confronto con il Belgio: il bilancio per gli Azzurri è di 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. La Capitale si conferma la città che ha ospitato più gare della Nazionale: quella con il Belgio sarà la 65ª partita. Per i Diavoli Rossi terza volta a Roma, dove l’Italia è in serie positiva da 7 gare: 6 vittorie e un pareggio tra il 2015 e il 2023. L’ultimo ko risale all’agosto 2013, 1-2 con l’Argentina in amichevole. Un mese dopo il successo ottenuto sul campo neutro di Budapest, l’Italia tornerà ad affrontare Israele a Udine: settimo confronto, finora 5 vittorie e un pareggio. Al ‘Friuli’ la Nazionale è imbattuta (7 vittorie e 2 pareggi nelle 9 gare finora disputate).

. Rispetto alla passata edizione, che prevedeva l’accesso diretto della prima classificata alla Final Four, a passare il turno saranno le prime due del girone, che a marzo 2025 giocheranno i quarti di finale (andata e ritorno). Le vincenti dei quarti otterranno quindi il pass per le Finals, in programma nel giugno 2025 in casa di una delle quattro finaliste. La quarta classificata del girone retrocederà nella Lega B, mentre - altra novità - la terza giocherà uno spareggio per non retrocedere con una delle seconde classificate della Lega B. Le nazionali finaliste avranno a disposizione un pass per i play off del Mondiale 2026.

I gruppi della Lega A della UEFA Nations League 2024/25Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, ScoziaGruppo 2: Italia, Belgio, Francia, IsraeleGruppo 3: Paesi Bassi, Ungheria, Germania, Bosnia ed ErzegovinaGruppo 4: Spagna, Danimarca, Svizzera, SerbiaPrima giornata (6 settembre)Belgio-Israele 3-1Francia-Italia 1-3Seconda giornata (9 settembre)Israele-Italia 1-2Francia-Belgio 2-0*Classifica: Italia 6 punti, Francia e Belgio 3, Israele 0*Le prime due classificate si qualificheranno per i quarti di finale. La terza giocherà uno spareggio per non retrocedere con una delle seconde classificate della Lega B, mentre la quarta classificata del girone retrocederà nella Lega B.

10 ottobre 2024: Italia-Belgio (ore 20.45 – Stadio Olimpico, Roma)14 ottobre 2024: Italia-Israele (ore 20.45 – Stadio Friuli, Udine)14 novembre 2024: Belgio-Italia (ore 20.45 – Stadio Re Baldovino, Bruxelles)17 novembre 2024: Italia-Francia (ore 20.45 – Stadio Giuseppe Meazza, Milano)