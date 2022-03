Dopo la sconfitta con la Macedonia bisogna voltare pagina, andare oltre e pianificare il piano per i prossimi anni. "Lavorare per il futuro" ha detto Roberto Mancini in un post Instagram che ha lasciato aperta la porta a continuare sulla panchina della Nazionale., sul piatto idee e proposte per ripartire con un nuovo progetto di quattro anni.- La Federazione aveva espresso fiducia massima a Mancini già prima della vittoria dell'Europeo con il rinnovo del contratto fino al 2026 e continua a farlo oggi, anche dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Qualche dubbio in più però ce l'ha proprio Mancini, ma il Corriere dello Sport racconta che, per il quale Gravina vorrebbe ancora il Mancio sulla panchina azzurra. I prossimi saranno giorni caldi, ci saranno nuovi incontri, confronti e scambi di idee tra le parti.- Secondo quanto filtra, nel colloquio con Gravina Mancini ha parlato di una Nazionale sperimentale fin da subito, ma anche di quello che può succedere a giugno quando gli Azzurri dovranno affrontare Argentina, Inghilterra, Ungheria e due volte la Germania., dall'altra parte c'è una Federazione che non gli mette fretta ma non vorrebbe anche sapere il prima possibile se può contare ancora su di lui o bisogna andare a caccia di un sostituto ( QUI tutti i nomi). La panchina dell'Italia è ancora un rebus, a Coverciano si studia per il futuro.