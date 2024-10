Getty Images

Italia-Irlanda Under 21: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

35 minuti fa



Obiettivo qualificazione. L’Italia Under 21 affronta i pari età dell’Irlanda nella sfida che può valere il pass per la qualificazione agli Europei di categoria in programma tra un anno in Slovacchia. Ad un turno dal termine, gli Azzurrini devono vincere per prendersi il primo posto ed evitare gli spareggi che non comprenderanno le tre migliori seconde. Il match d'andata in Irlanda si è concluso sul 2-2, un risultato che non consente all’Italia di Nunziata di essere avanti con pareggio.