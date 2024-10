FIGC.IT

Italia Under 19, Liberali e Camarda in gol: ma gli azzurrini non vanno oltre il pari con il Galles

Redazione CM

42 minuti fa



L'Italia Under 19 non va oltre il pari contro un buon Galles: l'amichevole contro i britannici finisce con il risultato di 3-3 grazie a un gol nel finale che toglie il successo ai ragazzi del commissario tecnico Alberto Bollini. Grandi notizie, però, in cassa rossonera, con le reti nel primo tempo dei due gioielli del Milan Futuro Mattia Liberali e Francesco Camarda.



Il giovane trequartista ha aperto le marcature per l'Italia, portando il risultato sul momentaneo 1-1. Il baby fenomeno classe 2008, invece, sfrutta un grande assist di Liberali e trafigge il portiere gallese con il destro. Su rigore, poi, arriva il pari dei britannici. L'Italia, però, al 92esimo si porta sul 3-2, ma viene clamorosamente recuperata al minuto numero 94.