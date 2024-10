Italia Under 21, i convocati di Nunziata: c'è una prima volta e un ritorno. Qualificazione agli Europei a un passo, cosa manca

Getty Images

Tornano in campo le nazionali e lo fa ancheLa squadra disi gioca la qualificazione alla fase finale in Slovacchia. Agli azzurrini basteràdi martedì 15 ottobre, allo stadio 'Nereo Rocco' di(calcio d'inizio alle 18.30).In realtà il pass per la competizione di categoria potrebbe arrivare anche prima se, venerdì 11, inPer l'appuntamento da non sbagliare, Nunziata ha convocato, per la prima volta, Marco, difensore classe 2005 dell'Atalanta. Lui la novità principale della lista insieme al ritorno, dopo oltre un anno e mezzo, di Mattia, difensore dell'Empoli.

: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina);: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Pisa), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Nicolò Savona (Juventus), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Mattia Viti (Empoli), Mattia Zanotti (Lugano);: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Edoardo Bove (Fiorentina), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Besiktas), Matteo Prati (Cagliari);

: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley)