Italia, le condizioni di Barella e Meret dopo l'allenamento di oggi

Giornata di lavoro a Coverciano per l'Italia di Luciano Spalletti, la prima con il gruppo formato da tutti gli effettivi che, salvo imprevisti, partiranno per gli Europei in Germania, dopo i tre tagli effettuati ieri (Provedel, Ricci e Orsolini).



DALL'INFERMERIA - Particolare attenzione, da qui al momento della partenza, andrà riservata alle condizioni di Alex Meret, portiere del Napoli che andrà a fare da terzo, e soprattutto di Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter ha accusato un fastidio muscolare prima dell'amichevole di martedì a Bologna contro la Turchia, non prendendovi parte. I due hanno svolto oggi lavoro differenziato. Ci preoccupa un po', ma non eccessivamente" ha detto il presidente federale Gabriele Gravina. "Diciamo che lo aspettiamo con grande ansia". Barella è da considerarsi in dubbio per la partita d'esordio dell'Italia, il 15 giugno contro l'Albania.