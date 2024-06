Buffon: "Italia, il più ansioso? Chiesa. Barella trascinatore. Portieri? Noi siamo masochisti"

AFP via Getty Images

Il capo delegazione della Nazionale Italiana, Gigi Buffon ha parlato a margine dell'evento Festival del Calcio della Serie A a Parma e fra le tante dichiarazioni c'è stato anche un curioso retroscena suelle qualità dei convocati da Spalletti- "Il più ansioso? Di solito è il portiere. Per il ruolo. Noi siamo masochisti! Sei matto come portiere quando ti giochi poco. Pure Chiesa è ansioso. Davanti può giocare in tutti i ruoli, l’importante è che si convinca lui. Spesso noi giocatori non valutiamo quanto possiamo dare in altre zone, tendiamo a rimanere in zone di comfort".

"Un allenatore invece riesce a vedere altre cose. Jorginho, Pellegrini, a centrocampo c’è più personalità quando bisogna prendere la parola"."Il più ritardatario? In questi mesi ci sono stati tanti convocati ma di ritardatari non ce ne sono stati. Il mister da tanta attenzione al rispetto delle regole e degli orari"."Il più competitivo? Barella, lui è cambiato tanto nell’ultimo anno. Tante volte in passato percepivi la carica e la leadership ma ogni tanto con dei gesti in campo non positivi. Nell’ultimo anno è diventato trascinatore positivo sul campo, questo lo ha capito”