AFP via Getty Images

Italia, le condizioni di Barella, Frattesi e Fagioli a tre giorni dell'Albania

Redazione CM

44 minuti fa



Un sospiro di sollievo, una gestione delle energie e una questione che rimane di importanza capitale per l'Italia: a tre giorni dall'esordio di Euro 2024 contro l'Albania, il ct Luciano Spalletti ha diretto l'allenamento e ha ritrovato in gruppo Davide Frattesi, il match-winner dell'ultima amichevole giocata contro la Bosnia a Empoli. Ampiamente disponibile, quindi, il numero 7 per la sfida agli uomini di Sylvinho.



FAGIOLI E BARELLA - Gli altri due centrocampisti che sono interessati da condizioni non perfette, invece, hanno lavorato in palestra. Si tratta dei due Nicolò, Barella e Fagioli, che non erano in gruppo ma che hanno a che fare con problemi di natura differente. Lo juventino è solamente affaticato, dopo tanti mesi di squalifica e le prime partite disputate tra Juventus e Nazionale, dovrebbe rientrare a disposizione nei prossimi allenamenti; l'interista, invece, sta recuperando da una noia muscolare che lo tiene in dubbio per la gara di Dortmund, si segnalano miglioramenti e un cauto ottimismo anche se nessun rischio verrà corso tenendo conto delle altre due sfide nel girone contro Spagna e Croazia.