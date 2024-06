Buffon: "5-6 elementi dell'Italia fanno parte del gotha europeo, noi sottostimati"

Getty Images

, capo delegazione dell'Italia a Euro 2024, ha parlato in conferenza stampa all'antivigilia dell'inizio di quello che per lui sarà il primo grande torneo in questo nuovo ruolo:"Avevo molta curiosità di vedere quali sarebbero stati i miei sentimenti e come mi sarei preparato in un'altra veste. Da 3-4 giorni, sarà a causa dei riflessi incondizionati del corpo, l'adrenalina, il grado di attenzione e la lucidità sono aumentate come mi succedeva in passato. Vuol dire che ci tengo a dare il mio piccolo contributo e che vogliamo far bene. Che tipo di Nazionale è questa rispetto a quella del 2021? È una Nazionale che è sottostimata, ma è molto competitiva. Prima di tutto per lo spessore umano dei ragazzi che la compongono, e questa è al cosa che mi ha fatto più piacere. Ci sono grande senso di appartenenza alla maglia, spirito di servizio e voglia di attenersi a qualsiasi guida che l'allenatore e la Federazione danno. Ciò premesso, 4-5-6 elementi fanno parte del gotha del calcio europeo e mondiale: questo vuol dire che abbiamo le qualità per far bene all'Europeo".

- "Gigio è un punto fermissimo della squadra. Contro la Bosnia ha fatto una parata con coefficiente di difficoltà 9,9 periodico. Questo ci dà la garanzia di essere competitivi anche quando non siamo al top: dietro abbiamo un baluardo solido, uno che ci può salvare in caso di necessità. Vicario è affidabilissimo: sta vivendo un'esperienza importante in Premier che gli ha fatto fare un salto di qualità importante. E poi c'è Meret che è cresciuto. Come portieri siamo messi bene e questo è un vanto per la scuola italiana. Andrò a Duisburg nel ritiro azzurro del 2006? No, Duisburg lo lasciamo tra i ricordi perché i ricordi sono più belli del contraccolpo con la realtà".