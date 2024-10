Getty Images

Italia, Pisilli: "Pellegrini era dispiaciuto, ma sa come rialzarsi. L'esordio a Roma un onore"

12 minuti fa



Niccolò Pisilli, giovane centrocampista della Roma che ha fatto il suo esordio in Nazionale negli ultimi 10' di Italia-Belgio, ha parlato alla Rai:



"Esordire per la Nazionale è un sogno che si avvera, per me è un onore averlo fatto proprio a Roma davanti alle persone care per me. Ho provato a dare il mio contributo, se uno entra con la paura poi è peggio, loro spingevano forte e il livello è altissimo. Pellegrini era dispiaciuto, ma è un giocatore forte e sa come rialzarsi".