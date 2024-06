Getty Images

Italia, questa sera la lista dei 26 per gli Europei: 3 ballottaggi per Spalletti

Federico Zanon

20 minuti fa

Dentro o fuori. E' quasi l'ora delle scelte per Luciano Spalletti, che questa sera comunicherà alla Uefa la lista dei 26 che rappresenteranno l'Italia agli Europei in Germania, al via venerdì 14 giugno. I test amichevoli contro la Turchia, martedì a Bologna, e con l'Under 20, ieri a Coverciano, hanno dato le ultime indicazioni, in serata verranno sciolti gli ultimi dubbi: "'Mi prendo tutto il tempo per prendere la decisione più corretta, devo fare alcune valutazioni, comunque domani entro l'ora di cena penso di poter dare l'annuncio - ha detto ieri in conferenza stampa - Cosa dirò a chi non porterò in Germania? Che mi dispiace. Ho visto tutti a disposizione pur sapendo che qualcuno può restare fuori. Ho un gruppo splendido e questo gruppo è lo stesso cui ricorrerò anche in futuro. Chi non partirà si allenerà comunque''. Al momento sono tre i ballottaggi, escluse sorprese.