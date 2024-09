Getty Images

Italia-San Marino Under 21: formazioni, dove vederla in tv e in streaming

un' ora fa



L'Italia Under 21 torna in campo contro i pari età di San Marino, nel match valido per le qualificazioni agli Europei in Slovacchia del 2025. Dopo il 7-0 dell’andata, la nazionale di Carmine Nunziata, prima nel Gruppo A con 15 punti dopo sette partite, affronta la selezione sanmarinese allo stadio Domenico Francioni di Latina alle 16.45 di giovedì 5 settembre. La novità tra i convocati è rappresentata da Nicolò Savona, difensore della Juventus: è una gara di preparazione prima dello scontro diretto di martedì 10 alle 18.30 a Stavanger contro la Norvegia.