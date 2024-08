Italia Under 21, i convocati: prima chiamata per Savona

Getty Images

Il cammino dellaverso la qualificazione alla fase finale dell'Europeo di Slovacchia 2025 riparte dalla doppia sfida contro San Marino e Norvegia. L'prima nel Gruppo A con 15 punti dopo sette partite, inizia la nuova stagione dallo stadio 'Domenico Francioni' di Latina.Il nome nuovo nell'elenco dei 27 convocati è quello di Nicolò Savona, difensore della Juventus, a segno lunedì scorso nella vittoria dei bianconeri sul campo del Verona.: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina);

: Giovanni Bonfanti (Pisa), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Nicolò Savona (Juventus), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Davide Veroli (Sampdoria), Mattia Zanotti (Lugano);: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Fiorentina), Edoardo Bove (Roma), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Besiktas), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Franco Tongya (Salernitana);: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley), Antonio Raimondo (Venezia)

entro le 23.00: raduno c/o Mancini Park Hotel - RomaOre 13: conferenza stampa Nunziata (tramite Zoom e in presenza)Ore 18: allenamento c/o Mancini Park Hotel - Roma (aperto ai media)Ore 9.30: allenamento (aperto ai media)Ore 13.30: conferenza stampa calciatore (tramite Zoom e in presenza)Ore 10: allenamento (chiuso ai media)Ore 16.30: conferenza stampa presso il Comune di LatinaOre 17.30: walkaround presso stadio 'Domenico Francioni'Ore 18: visita presso Ospedale Santa Maria Goretti

e poi trasferimento presso Park Hotel –LatinaOre 16.45: ITALIA-San Marino (stadio 'Domenico Francioni' di Latina, diretta Rai 2)a seguire conferenza stampa e trasferimento Mancini Park Hotel - RomaOre 10: allenamento (aperto ai media)Ore 13.30: conferenza stampa calciatore (tramite Zoom e in presenza)Ore 10: allenamento (aperto ai media)Ore 11: allenamento (aperto ai media)Ore 16: volo charter Roma Fiumicino-StavangerOre 13.30: conferenza stampa Nunziata (tramite Zoom e in presenza)

Ore 18.30: walkaround presso SR Bank Arena di StavangerOre 18.30: Norvegia-ITALIA (SR Bank Arena, Stavanger, diretta Rai 2)a seguire conferenza stampa, volo charter Stavanger-Milano Malpensa-Roma Fiumicino e scioglimento della delegazione