Getty Images

Italia, Spalletti: "Bisogna dare un senso alla vita. Più tifosi albanesi? E' ancora più bello"

59 minuti fa



Manca pochissimo all'esordio dell'Italia a Euro 2024, con la sfida con l'Albania - valida per il Gruppo B - al via a partire dalle 21. Ma non si tratta solo dell'esordio degli azzurri in questo campionato, bensì della prima partita ufficiale di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia in un campionato UEFA o FIFA. Il condottiero azzurro, prima della sfida, ha parlato con alcune brevi ma eloquenti dichiarazioni ai microfoni di Sky.



DARE UN SENSO ALLA VITA - "Sono le opportunità che ti passano davanti che fanno la differenza. Bisogna dare un senso alla vita, e per farlo bisogna fare delle scelte. Non c'è situazione più bella di oggi. I tifosi degli altri sono di più, è ancora più bello. Non vediamo l'ora di iniziare!".