Italia, Spalletti: "Da Scamacca puoi aspettarti di tutto, nel bene e nel male. Retegui più lineare"

Vigilia di partita per l', che lunedì 24 giugno affronta lanell'ultima giornata del gruppo B e si gioca l'accesso agli ottavi di finale di Euro 2024., commissario tecnico azzurro, ha parlato così a Sky Sport: "E' una partita molto importante, non dobbiamo pensare che ci basti il pareggio. Si può cambiare un elemento, ma non l'idea. Io sto più tranquillo quando la palla ce l'abbiamo noi e sono più in tensione quando ce l'hanno gli altri. Poi a volte siamo costretti a subire il gioco degli avversari, è chiaro".

- "Scamacca è un giocatore più estroso, da lui ti puoi aspettare qualsiasi numero, compreso l'errore che non ti aspetti su una palla di facile gestione. Gianluca è più istintivo ed estroso sulle giocate, mentre Retegui è più lineare: quando gli dai la palla da sfruttare, è difficile che la manchi. Sono due calciatori forti, senza dimenticare Raspadori che è bravissimo a legare con la squadra ed è molto forte tecnicamente".- "Me l'aspetto con il 4-3-3. Loro saranno costretti a sbilanciarsi come nella partita contro l'Albania, dove hanno attaccato all'arma bianca. Parliamo di una squadra fortissima dal punto di vista tecnico e nella ricerca degli spazi in campo".