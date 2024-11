Italia, Spalletti: "Goal presi in modo casuale, ecco cosa non ha funzionato. Ma il bilancio è positivo"

AFP via Getty Images

, ct della, parla ai microfoni della Rai dopo, sconfitta che relega gli Azzurri al secondo posto nella classifica finale del girone, dietro ai transalpini: "Quando potresti vivere una serata più tranquilla come pressioni, vai dentro e prendi subito un goal. Poi non siamo stati lucidi. Abbiamo preso gol in modo in po' casuale, sui calci piazzati"."La non pulizia di gioco è la cosa che ci ha creato più problemi, abbiamo permesso loro di chiudersi, e quindi poi c'erano da fare scelte più difficili".

"Positivo sicuramente, abbiamo visto l'impegno dei ragazzi e anche questa sera delle buone cose. Questa sconfitta non ci deve togliere le certezze che abbiamo acquisito in questo periodo", conclude Spalletti.