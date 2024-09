Getty Images

Italia, Spalletti: "Sono colui che ha fatto brutta figura agli Europei, ma ho avviato un'operazione di riscatto"

Redazione CM

10 minuti fa



Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, ha visitato il Policlinico Sant'Orsola di Bologna, invitato dal Presidente di FANEP (FAmiglie NEurologia Pediatrica). L'allenatore è arrivato intorno alla 10 di questa mattina e ha incontrato Simona Chiodo, direttrice dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, e un gruppo di famiglie. Il CT è stato al primo piano dell’unità operativa di neuropsichiatria infantile, dove ha potuto fare visita a malati, volontari Fanep, medici e operatori sanitari.



Spalletti, successivamente, si è soffermato anche su alcuni temi, tra cui la salute dei suoi giocatori, come viene riportato dalle dichiarazioni di Sportface: "I miei calciatori devono sentire che voglio loro bene, per me è fondamentale. Io sono colui il quale ha fatto brutta figura agli Europei, ma ha avviato una operazione di riscatto tramite la vittoria in Nations League con la Francia a Parigi. E da questi contatti e confronti, come oggi, ricavo un grande patrimonio".