Fischi per Gianluigi Donnarumma al momento della lettura delle formazioni. Il portiere del PSG, ignorato durante il riscaldamento poiché la maggior parte dei tifosi erano ancora situati al di fuori dallo stadio San Siro, è stato oggetto di fischi nell'esatto momento in cui è stato pronunciato il suo nome.



FASCIA DI CAPITANO - Ricordiamo che, per la partita di stasera contro l'Ucraina, valida per le qualificazioni agli Europei 2025 in Germania, Donnarumma sarà anche il Capitano dell'Italia visto che Immobile è partito dalla panchina.