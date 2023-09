Confermato dal primo minuto dopo l'errore di Skopje costato il pareggio in Macedonia del Nord e addirittura con la fascia di capitano al braccio – vista la panchina per Immobile – in uno stadio come San Siro in cui l'ultimo passaggio (era la semifinale di Nations League contro la Spagna dell'ottobre 2021, ndr) non era stato dei più tranquilli, coi fischi assordanti ripetutamente riservati dai tifosi delusi del Milan. Nella delicata sfida contro l'Ucraina,, ma secondo il suo agenteil numero uno del Paris Saint-Germain saprà essere più forte di tutto questo. “Ho poco da dire,Ma penso anche ad altri ragazzi che non sono come lui, che vengono paragonati a Roberto Baggio un giorno e poi l’altro è uno scarpone”, ha dichiarato Raiola a Sportitalia qualche minuto prima di fare il suo ingresso al “Meazza”.- A proposito dei fischi ricevuti in occasione dell'ultima partita a San Siro con la Nazionale e sul suo rapporto coi tifosi del Milan: “come gli altri anni, perché in campo non scende solo lui ma tutta la Nazionale.Oggi no, perché c’è la Nazionale italiana in campo. Il mio augurio è sostenere l’Italia e basta”, ha aggiunto il procuratore a Sportitalia. E sull'errore di Skopje in occasione della punizione di Bardhi: “Ha le spalle larghe, ma altri ragazzi purtroppo non hanno la sua forza.DI che cosa parliamo? Donnarumma è il miglior portiere della Nazionale, teniamocelo stretto.”.