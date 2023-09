Brutte notizie per l'Italia del nuovo ct Luciano Spalletti. I calciatori Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini, che hanno accusato un risentimento muscolare e sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici, risultano infatti indisponibili per le prossime gare della Nazionale con Nord Macedonia e Ucraina e faranno rientro nelle rispettive sedi per sottoporsi alle cure del caso.



RITORNO A JUVE E ROMA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto lo juventino Chiesa ha dato esito negativo, ma il calciatore farà comunque altri esami medici. Il capitano della Roma invece è atteso a Trigoria, per iniziare il recupero in vista della ripresa del campionato.