Italia Under 15: 6-2 alla Turchia aperto da Maximilian Donner del Borussia Monchengladbach

Parte con il piede giusto il cammino dellaalla Cidade do Futebol di Algés nella partita d'esordio del, in programma dal 13 al 18 dicembreGli Azzurrini, dopo aver colpito una traversa in avvio con, centrocampista della Roma, hanno aperto le marcature al 9' con l'attaccante del Borussia Mönchengladbach,, prima di incrementare il vantaggio grazie a Guaglianone al 27' e al trequartista del Genoa,, al 36'. A pochi istanti dall'intervallo (45'), i turchi hanno accorciato le distanze con Esad Deniz, attaccante dell'Ajax. Nella ripresa, i ragazzi di Enrico Battisti hanno dilagato grazie alle reti dei subentratial 77',all'80', entrambi in forza alla Fiorentina, e, attaccante del Sassuolo, all'84'. Allo scadere (90'), la formazione di Soykan Başar ha ridotto nuovamente le distanze grazie a Bilal Yılmaz, centrocampista dell'Admira Wacker.

"Eravamo curiosi di vedere all'opera i ragazzi - confessa il tecnico azzurro -, poiché era la prima volta che giocavano insieme. Gli ho fatto i complimenti, perché sono stati davvero bravi a gestire le emozioni dell'esordio e ad adeguarsi, fin da subito, ai ritmi del calcio internazionale. La Turchia è una buonissima squadra, con ottime individualità, e sinceramente non mi aspettavo di vincere con un risultato così largo, che, viste le tantissime occasioni prodotte, ci sta anche un po' stretto".L'Italia tornerà in campo domenica 15 dicembre (ore 11 locali, ore 12 italiane), nuovamente sul Campo 3 della Cidade do Futebol di Algés, per affrontare i pari età dell'Ucraina che, nel pomeriggio (ore 16:30 locali, ore 17:30 italiane), sfideranno i padroni di casa del Portogallo sul Campo 1. "Domani - aggiunge Battisti - valuteremo le condizioni dei ragazzi durante l'allenamento, ma è probabile che modificheremo qualcosa nell'undici iniziale, cercando di mettere in campo una squadra equilibrata, come abbiamo fatto oggi".

Torneo di Sviluppo UEFAGirone: ITALIA, Portogallo, Turchia, Ucraina.Prima giornata (venerdì 13 dicembre)ITALIA-Turchia 6-2Ore 16.30 locali (ore 17.30 italiane): Portogallo-Ucraina, Cidade do Futebol, Campo 1 di AlgésClassifica: ITALIA 3, Portogallo, Ucraina e Turchia 0.Seconda giornata (domenica 15 dicembre)Ore 11 locali (ore 12 italiane): Ucraina-ITALIA, Cidade do Futebol, Campo 3 di AlgésOre 16 locali (ore 17 italiane): Portogallo-Turchia, Cidade do Futebol, Campo 1 di AlgésTerza giornata (mercoledì 18 dicembre)Ore 11 locali (ore 12 italiane): Turchia-Ucraina, Cidade do Futebol, Campo 3 di Algés

