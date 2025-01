Italia Under 15: gol decisivo per Maximilian Donner del Borussia Monchengladbach

che al 78' ribadisce in rete col sinistro una respinta del portiere,in amichevole allo Stadio Gino Colaussi di Gradisca d'Isonzo.Il tecnico azzurro Enrico Battisti analizza: "È stata una partita tosta, sia per il livello agonistico dei nostri avversari sia perché i ragazzi non erano al massimo della condizione fisica. Anche se possiamo fare meglio sotto l'aspetto tecnico, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi a leggere e interpretare i momenti della partita, dimostrando grande maturità".

Giovedì si gioca la rivincita con calcio d'inizio alle ore 11. Battisti commenta: "Mi aspetto una partita diversa, in cui vorrei che fossimo più brillanti. Chiaramente darò spazio a tutti coloro che hanno giocato meno o che non sono neanche entrati, perché l'obiettivo di questi test amichevoli consiste nel valutare tutti i ragazzi a disposizione".