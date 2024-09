Italia Under 18 sconfitta dall'Olanda: espulso uno juventino

Inizia con una sconfitta il cammino dellanella prima delle due amichevoli in programma. Gli Azzurrini subiscono l'1-0 avversario, realizzato dal trequartista del PSV Eindhoven,, al 25', prima di rimanere in dieci contro undici, al 57', a causa dell'. A un quarto d'ora dalla fine (75'), gli Oranje raddoppiano grazie al loro capitano, il centrocampista, anch'esso in forza al PSV."È stata una partita equilibrata - specifica il tecnico-, specialmente nel primo tempo, dove ci è mancata lucidità sotto porta, cosa che invece hanno avuto i nostri avversari. Nella ripresa, l'atteggiamento della squadra è stato piuttosto buono, nonostante l'essere rimasti in dieci quasi subito. Partite come queste ci aiutano a crescere e a capire cosa c'è da migliorare".

L'Italia scenderà nuovamente in campo contro i Paesi Bassi lunedì 9 settembre (ore 19) a Noordwijk: "Nella prossima partita - aggiunge -, farò delle rotazioni per dare spazio a chi ha giocato meno oggi".L'elenco dei convocatiPortieri: Gioele Bosi (Lazio), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);Difensori: Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Federico Colombo (Milan), Alessandro De Luca (Bologna), Emanuel Benjamín de Sant'ana Balbinot (Real Madrid), Giovanni Lauricella (Empoli), Tommaso Rugani (Empoli)* Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Alessandro Ciardi (Liefering), Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Lontani (Juventus), Matteo Mantini (Inter), Andrea Orlandi (Empoli), Diego Pisani (Fiorentina), Ernesto Perin (Milan);Attaccanti: Samuele Belmonte (Roma), Alex Castiello (Atalanta), Salvatore Monaco (Empoli), Alessandro Sugamele (Roma).*convocato il 1° settembre in sostituzione dell'indisponibile Manuel Maffessoli (Atalanta).Staff - Allenatore: Daniele Franceschini; Assistente allenatore: Manuel Pasqual; Coordinatore area portieri: Gaetano Petrelli; Preparatore dei portieri: Stefano Baroncini; Preparatore atletico: Roberto Ghielmetti; Match analyst: Guido Didona; Medici: Francesco Cuccaro e Giorgio Liberati Petrucci; Fisioterapista: Alessandro Sferrella; Segretario: Guglielmo Cammino.