Italia Under 19, che impresa in Germania: vittoria in 10 contro 11 firmata da un attaccante del Milan

Grande dimostrazione di forza della, che dopo il 2-2 all'esordio contro l'Inghilterra,al Podravina Stadium di Ludbreg, nella seconda giornata del torneo internazionale amichevole in svolgimento in Croazia. Gli Azzurrini trovano la rete del, prima di rimanere in inferiorità numerica al 17' a causa dell'. Nella ripresa,, ma i ragazzi di Alberto Bollini reagiscono e,

"È stata una vittoria prestigiosa - sottolinea, soddisfatto, il tecnico azzurro -, contro una squadra forte, che è difficile affrontare in undici, figuriamoci in dieci per 75 minuti. I ragazzi, dopo l'espulsione del portiere, hanno mantenuto lucidità ed equilibrio rendendosi protagonisti di una grandissima prova in fase difensiva. Vincere contro questa Germania, composta da gran parte degli elementi che hanno vinto l'Europeo e il Mondiale Under 17 nel 2023, ha un sapore speciale".L'Italia tornerà in campo per l'ultimo atto della competizione martedì 10 settembre (ore 11) al Nedelišće Stadium di Čakovec per affrontare i padroni di casa della Croazia: "L'obiettivo di questi tornei - aggiunge Bollini - è quello di far crescere e migliorare tutti i ragazzi, dando loro il giusto minutaggio".

L'elenco dei convocatiPortieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Tommaso Martinelli (Fiorentina);Difensori: Adam Bakoune (Milan), Niccolò Fortini (Fiorentina), Vittorio Magni (Milan), Federico Nardin (Roma), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia), Filippo Reale (Roma)*, Lorenzo Tosto (Empoli);Centrocampisti: Mattia Liberali (Milan), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa), Emanuele Sala (Milan);Attaccanti: Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Alphadjo Cisse (Hellas Verona)**, Jeff Ekhator Osayuki (Genoa), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Mattia Mosconi (Inter), Diego Sia (Milan).

*convocato il 1° settembre in sostituzione dell'indisponibile Francesco Camarda (Milan).**convocato il 2 settembre in sostituzione dell'indisponibile Gabriel Ramaj (Atalanta).Staff - Allenatore: Alberto Bollini; Assistente allenatore: Matteo Barella; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Francesco Maria Nifosì e Gianluca Ciolli; Nutrizionista: Alessio Colli; Fisioterapisti: Giuseppe Galli e Simone Siciliano; Segretario: Aldo Blessich.Torneo amichevole internazionale Under-19Gruppo unico: Croazia, Germania, Inghilterra e ITALIA

1ª giornata (mercoledì 4 settembre)Inghilterra-ITALIA 2-22ª giornata (sabato 7 settembre)ITALIA-Germania 2-1Ore 16.45: Croazia-Inghilterra, Koprivnica Stadium di KoprivnicaClassifica: ITALIA 4, Inghilterra 1, Croazia e Germania 0.3ª giornata (martedì 10 settembre)Ore 11: Croazia-ITALIA, Nedelišće Stadium di ČakovecOre 16.30: Germania-Inghilterra, Koprivnica Stadium di Koprivnica