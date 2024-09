Milan, Camarda è l’unico 16enne titolare in Lega Pro: ecco come sta andando

Calciomercato/Ac Milan

Sono stati giorni intensi e di grande felicità per il Milan Futuro dopo la prima, storica, vittoria tra i professionisti contro la Spal di giovedì scorsa. Francesco. Un piccolo problema muscolare che il giovane talento rossonero ha già superato: lunedì sera contro la Lucchese sarà titolare al centro dell’attacco.- Due sono le date che Camarda ha aggiunto nel suo album:nella sfida di coppa Italia di Serie C contro il Novara. La seconda è quella del primo settembre quando ha trovato la prima marcatura in campionato su calcio di rigore per raggiungere sul pari il Carpi.

- I risultati in questo avvio di stagione non hanno premiato appieno la squadra di Bonera, ma l’obiettivo va oltre il verdetto del campo. Per la dirigenza rossonera l’importante è la crescita di giovani talenti per il futuro.. Francesco si è messo a disposizione di Bonera e dei compagni, conscio che un’occasione del genere vale molto di più che segnare 30 gol in Primavera. D’altronde solo con la fatica e un certo tipo di percorso si può spiccare il volo. I feedback sono positivi, ora l’attenzione è posta alla sfida di lunedì sera al Porta Elisa di Lucca.

