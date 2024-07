Italia Under 19-Norvegia Under 19: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Italia-Norvegia Under 19

Data: lunedì 15 luglio 2024

Orario: calcio d'inizio alle ore 16:30

Canale TV: Raiplay

Streaming: RaiPlay

Italia Under19-Norvegia Under 19 è la gara inaugurale degli Europei di categoria che andranno in scena in Irlanda del Nord a partire da oggi lunedì 15 luglio 2024 e che termineranno con la finale in programma a Belfast domenica 28 luglio. Gli Azzurrini Campioni d'Europa in carica scenderanno in campo alle 16.30 allo stadio Seaview di Belfast nella gara inaugurale che sarà diretta dall'arbitro romeno Marian Barbu. Corradi è chiamato a confermare l'ottimo percorso che ci ha portato fino alle final 8.Italia-Norvegia Under 19 con calcio d'inizio alle 16.30 di lunedì 15 luglio 2024 allo stadio Seaview di Belfast sarà trasmessa dalla Rai attraverso la piattaforma RaiPlay installabile su tutte le smart tv e attraverso i dispositivi amazon fire stick e google chromecast. L'app di RaiPlay è disponibile anche per la visione in streaming su dispositivi mobile come smartphon e tablet e su computer e laptot è accessibile direttamente da browser internet.

(4-3-1-2): Renato Marin; Magni, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Mannini, Lipani, Ciammaglichella; Zeroli; Pafundi, Camarda. Ct. Corradi(4-1-4-1): Børsheim; Glenna, Holten, Haram, Andresen; Hjertø-Dahl; Egeli, Nypan, Granaas, Bang-Kittilsen; Norheim. Ct. Pimenta.