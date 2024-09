Italia Under 20: due talenti di Sassuolo e Torino decidono la sfida con la Repubblica Ceca

Getty Images

, prima tappa di un percorso che porterà i ragazzi classe 2005 - recenti protagonisti nell'Europeo Under 19 in Irlanda del Nord - a disputare la fase finale del Mondiale di categoria in Cile. Gli Azzurrini torneranno in campo martedì 10 settembre alle 16 allo stadio 'Centro d'Italia-Manlio Scopigno' di Rieti (ingresso libero e gratuito) contro la Germania.“Abbiamo giocato molto bene per due terzi di gara, poi nell’ultima parte della partita abbiamo sofferto un po’ ma anche perché siamo a inizio stagione e non ci può essere la condizione migliore - il commento a fine gara di Bernardo Corradi -. Teniamo anche conto che c’era un piccolo gap generazionale, perché le due federazioni stanno lavorando per obiettivi diversi: la Cechia in ottica Under 21 con elementi classe 2004, noi in ottica Mondiale con i 2005 e i 2006, cercando di allargare il più possibile il gruppo di giocatori convocabili. In tutto ciò, quando c’è un passaggio del genere tra Under 19 e Under 20 è semplice iniziare l’anno: si cercano di limare dei dettagli su una base buona, perché l’anno scorso abbiamo disputato una grande stagione al di là di quello che è stato il risultato dell’Europeo”.

L'Italia, schierata con Presta e De Pieri davanti supportati da Zeroli, è partita forte, con Harder che ha rubato palla a Hamza, trovando però la risposta del portiere Vitek. Al 16', altra chance per gli Azzurrini con una conclusione di Sardo in diagonale, finita a lato. Il vantaggio dell'Italia è arrivato al 38' al termine di un'azione insistita, con il pallone che è arrivato sui piedi di Lipani: dai 25 metri, il capitano ha calciato verso la porta di Vitek, con la palla che è rimbalzata davanti al numero 1 ceco prima di finire in rete.

Nella ripresa i primi cambi di Corradi, che al 58' ha inserito Di Maggio, Vavasori, Anghelè e Ciammaglichella al posto di Sardo, Presta, De Pieri e Lipani. E sono stati proprio due neoentrati, Di Maggio e Ciammaglichella, a confezionare al 64' l'azione del raddoppio, con il centrocampista del Perugia (in prestito dall'Inter) che ha servito un assist d'oro al giocatore del Torino, freddo nel mettere il pallone ancora alle spalle di Vitek. Nel finale, inevitabile la reazione ceca: prima Buryan (anche lui entrato nella ripresa) ha colpito una traversa, poi a 10 minuti dalla fine è arrivato il gol di Masek, che ha dimezzato lo svantaggio. L'Italia, però, è comunque riuscita a portare a casa i primi 3 punti di una competizione già vinta nelle ultime 3 edizioni.

LA LISTA GARACONFERENZA Domani, venerdì 6, la Nazionale Under 20 tornerà in Italia e si trasferirà nel ritiro di Rieti. La partita tra Italia e Germania sarà presentata lunedì 9 settembre alle ore 12.45 in una conferenza stampa in programma alla Sala Consiliare del Comune di Rieti (Piazza Vittorio Emanuele II) a cui parteciperanno il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, l'Assessore al turismo e allo sport Chiara Mestichelli, il tecnico Bernardo Corradi e un giocatore.ACCREDITI Si informano le redazioni e i colleghi che sono aperte le operazioni di accreditamento media per la gara tra Italia e Germania. È possibile formulare la richiesta di accredito inviando una mail all'indirizzo press@figc.it indicando nome, cognome, testata di riferimento e allegando copia della tessera professionale.

L'elenco dei convocatiPortieri: Federico Magro (Lazio), Lorenzo Torriani (Milan);Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Aaron Ciammaglichella (Torino), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Christian Corradi (Verona), Riyad Idrissi (Modena), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Atalanta);Centrocampisti: Pietro Candelari (Spezia), Matteo Cichella (Frosinone), Luca Di Maggio (Perugia), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Jacopo Sardo (Saarbrucken);Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Giacomo De Pieri (Inter), Giulio Misitano (Roma), Francesco Presta (Fiorentina), Dominic Vavassori (Atalanta), Kevin Zeroli (Milan)

Staff - Tecnico: Bernardo Corradi; Capodelegazione: Gianfranco Serioli; Assistente tecnico: Mirco Gasparetto; Coordinatore area portieri: Gaetano Petrelli; Preparatore atletico: Marco Montini; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Match analyst: Francesco Donzella; Medici: Andrea Redler, Paolo Manetti; Fisioterapisti: Giuliano Gepponi, Angelo Cartocci; Nutrizionista: Micol Purrotti; Segretario: Luca GattoELITE LEAGUE 2024-25, IL PROGRAMMAGiovedì 5 settembreRomania-Germania 2-3Cechia-ITALIA 1-2Classifica: ITALIA e Germania 3, Turchia*, Inghilterra* Portogallo*, Polonia*, Cechia e Romania 0.

*una partita in menoVenerdì 6 settembreTurchia-InghilterraLunedì 9 settembrePortogallo-PoloniaMartedì 10 settembreITALIA-GermaniaInghilterra-RomaniaCechia-TurchiaGiovedì 10 ottobreCechia-RomaniaITALIA-InghilterraTurchia-PortogalloVenerdì 11 ottobreGermania-PoloniaLunedì 14 ottobreInghilterra-CechiaPortogallo-ITALIAMartedì 15 ottobrePolonia-TurchiaGiovedì 14 novembreRomania-PortogalloVenerdì 15 novembrePolonia-ITALIAInghilterra-GermaniaLunedì 18 novembrePortogallo-CechiaMartedì 19 novembreITALIA-RomaniaPolonia-Inghilterra

Turchia-GermaniaGiovedì 20 marzoTurchia-ITALIAVenerdì 21 marzoPolonia-RomaniaCechia-GermaniaPortogallo-InghilterraMartedì 25 marzoRomania-TurchiaGermania-PortogalloPolonia-Cechia.