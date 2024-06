Italia, Zaccagni: "Non sapevo fosse l'ultima azione. Nell'esultanza dopo il mio gol qualcuno si è pure fatto male"

AFP via Getty Images

è l'uomo del momento in casa Azzurri. Il suo gol dell'1-1 contro la Croazia è stato di fatto decisivo per la qualificazione dell'agli ottavi di finale di Euro2024. L'ala dellaha realizzato una rete che ha ricordato molto quella di Del Piero contro la Germania ai mondiali del 2006. Ieri suo papà ha confessato che poco dopo la partita Mattia ha ricevuto subito i complimenti al telefono proprio dall'ex capitano della Juve e suo idolo sin da bambino. "Sono stato molto contento della sua chiamata per farmi i complimenti", ha dichiarato il calciatore ai microfoni dei media ufficiali della UEFA, che stanno raccogliendo in questi giorni le voci dei protagonisti del torneo.

Domani la Nazionale di Spalletti affronterà la Svizzera nella prima gara ad eliminazione diretta. Non ci sarà l'autore dell'assist per il gol di Zaccagni, Calafiori, per squalifica. Ma il numero 20 è sicuro: "Riccardo ci darà qualche consiglio, anche se non ci sarà a causa della squalifica. Loro sono forti e compatti abbiamo già visto qualche video". Tornando sul suo gol poi Zaccagni ha rivelato: "Io sono rimasto nella mia posizione, largo a sinistra. Quando mi è arrivato il pallone non ci ho pensato due volte. L’esultanza è stata fantastica con tutta la panchina e lo staff. Alcuni di noi si sono fatti male a una costola, perché eravamo schiacciati…