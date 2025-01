Italiane in Champions League: Milan e Juventus inguardabili e senza scuse, Atalanta sfortunata. Si salva solo l'Inter, ma ora preoccupa il ranking

E' finita nel peggiore dei modi., con l'Atalanta nona e appena fuori, con il suicidio di Milan, che perde a Zagabria in maniera inaccettabile e la Juventus che fa poco o nulla per battere il Benfica, cadendo allo Stadium e terminando la fase a gironi 20esima. Neanche nel peggiore degli incubi.Partiamo dai sorrisi.Il match si decide in 12',che rendono impossibile la rimonta del club del Principato. Il Toro è grande protagonista, con la prima tripletta in carriera in Champions League, che lo fa balzare in vetta al classifica all time dei marcatori nerazzurri in Europa (a quota 17, superato Mazzola). La squadra dei Inzaghi guarderà i playoff seduta in poltrona,

. La squadra di Italiano, già eliminata prima del calcio d'inizio, pareggia contro lo Sporting Lisbona (privo di Gyokeres), con Harder che risponde a Pobega (da segnalare l'infortunio muscolare di Ferguson). Gioca una partita positiva, da big l'Atalanta, che al Montjuic, senza Lookman, ferma il Barça di Yamal sul 2-2 grazie ai gol di Ederson e Pasalic. Il nono posto lascia l'amaro in bocca, ma ai playoff non troverà nessuna big:

E ora veniamo alle notizie negative. A due prove disastrose, del tutto inaspettate. Ilgioca un primo tempo senza tiri in porta, prende gol da Baturina, che sfrutta un errore nel disimpegno di Gabbia e perde Musah per una doppia ammonizione che a certi livelli non è accettabile (due cartellini in 8', al 31' e al 39'). Nel secondo tempo, in 10 contro 11, fa il possibile, pareggia con Pulisic (con gentile omaggio di Nevistić), prende subito il gol del 2-1 con Pjaca (proprio lui, l'ex Juventus, su disattenzione di Tomori). Leao si guadagna un rigore, poi tolto dal Var per fallo dello stesso portoghese su Mmaee, Okafor calcia fuori la palla del 2-2.

Serata da incubo anche per la Juventus, che esce dallo Stadium tra i fischi.. Motta cambia ancora la formazione, con Koopemeiners in panchina e Vlahovic titolare. Perde Kalulu per infortunio ma non trova nessuna risposta da chi mette in campo.. Che ai playoff (venerdì 31 gennaio alle 12 i sorteggi) potrebbe trovare il Milan. Con Kolo Muani, l'unica notizia positiva.L'Italia per ora conserva il secondo posto (utile per avere anche l'anno prossimo un posto in più in Champions League), ma il vantaggio sulla terza si è ridotto notevolmente: