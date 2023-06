La Gazzetta dello Sport in edicola stamani fa il punto sulla situazione relativa a Vincenzo Italiano e l'interesse del Napoli nei suoi confronti: "La città si divide gli elogi e le critiche al tecnico, mentre si vocifera dell’eventuale sostituto: in pole ci sarebbe Alberto Aquilani, che ha portato la Primavera della Fiorentina in finale di categoria. Dopo la finale è intervenuto anche Commisso sull’argomento, di fatto ribadendo la centralità di Italiano nel progetto. E' vero che se Commisso vuole tenersi Italiano, De Laurentiis farà un passo indietro. Anche se ne era già rimasto ammaliato quando il tecnico con lo Spezia aveva conquistato la A. E gli aveva pure fatto complimenti pubblici dopo la vittoria a Napoli, contro Gattuso. Lo scorso anno, poi, Italiano divenne quasi spauracchio col doppio successo al Maradona tra campionato e Coppa Italia"